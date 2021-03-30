Расследование дела против Тупицкого продлено до 28 мая

Против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода.

Это предприятие, которое сейчас расположено на оккупированной территории Донецкой области, в 2009-2010 году сменило собственников. По данным Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора, этот процесс происходил незаконно, и к нему якобы причастен Тупицкий.

Тогда он был главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда. ГБР в ответе на запрос РБК-Украина сообщило, что расследование по этому эпизоду было начато в апреле 2013, недавно суд продлил его еще на два месяца - до 28 мая.

Тупицкого подозревают в "даче заведомо ложных показаний" и "принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний". Впрочем, сроки давности по этим не тяжким преступлениям уже истекли.