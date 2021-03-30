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Розслідування справи проти Тупицького продовжено до 28 травня

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Проти екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".

Це підприємство, яке зараз розташоване на окупованій території Донецької області, у 2009-2010 році змінило власників. За даними Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора, цей процес відбувався незаконно, і до нього нібито причетний Тупицький.

Тоді він був головою Донецького апеляційного господарського суду. ДБР у відповіді на запит РБК-Україна повідомило, що розслідування по цьому епізоду було розпочато в квітні 2013 року, нещодавно суд продовжив його ще на два місяці - до 28 травня.

Тупицького підозрюють у "дачі свідомо неправдивих свідчень" і "примушуванні свідка до відмови від дачі показань". Втім, терміни давності за цими не тяжкими злочинами вже минули.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

Після цього Тупицький заявив, що оскаржить указ президента у Верховному суді.

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