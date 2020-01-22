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Расшифровку черных ящиков самолета МАУ хотят провести в Иране

Новости » Политика     22.01.2020 - 13:29
Расшифровку черных ящиков самолета МАУ хотят провести в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Иран готов обратиться за помощью лишь если группа по расследованию авиакатастрофы не сможет расшифровать информацию с самописцев

Правительство Ирана планирует проводить расшифровку черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" внутри страны. Об этом заявил министр дорого и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает moroornews.

По его словам, Иран готов обратиться за помощью к другим странам лишь в случае, если группе по расследованию не удастся самостоятельно расшифровать информацию с бортовых самописцев.

"С самых первых моментов аварии Агентство гражданской авиации сотрудничает с Boeing и украинской стороной, и все стороны, которые должны участвовать в расследовании, и их представители находятся в процессе расследования аварии, и черный ящик как один из самых важных предметов аварии должен находиться внутри страны. Если группе по расследованию будет сложно разблокировать информацию об аварии, она решит, как получить помощь от других сторон для получения этой информации", - заявил Эслами.

Ранее РБК-Украина писало, что во время визита Эслами в Украину он обсудил вопрос передачи черных ящиков самолета украинской стороне с президентом Владимиром Зеленским. В результате встречи иранское правительство согласилось отправить в Украину своих специалистов, которые изучат возможности расшифровки самописцев украинской стороной.

Также сообщалось, что премьер-министр Канады Трюдо требует, чтобы Иран передал Франции на расшифровку черные ящики самолета МАУ. По его словам, у Ирана нет необходимых для этого технологий и оборудования.

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Новости Украины ИранавиакатастрофаЧерный ящик
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