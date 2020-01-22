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Опубликовано заявление Рады об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

Новости » Политика     22.01.2020 - 12:08
Опубликовано заявление Рады об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В заявлении парламента содержится требование о компенсации за сбитый самолет

В среду, 22 января, опубликовано заявление Верховной рады Украины, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана. Документ обнародован в издании "Голос Украины".

В заявлении подчеркивается, что ВР рассчитывает на официальные извинения Ирана за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность.

"Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе", - сказано в тексте заявления.

Также парламент призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании в отношении проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращение тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

"Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - подчеркивается в документе.

Кроме того, парламент обратился к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

Напомним, 14 декабря ВР приняла заявление, которое возлагает на Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ.

Как писало РБК-Украина, авиакатастрофа вблизи Тегерана произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Так, на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет. В то же время высшее руководство страны настаивает, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".

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