Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета МАУ и черных ящиков

Фото: встреча Владимира Зеленского с Мохаммадом Эслами (president.gov.ua)

Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами

Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, 20 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии Иран придерживался большинства договоренностей.

"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном были выполнены", - заявил он.

Также Зеленский отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быструю идентификацию тел граждан Украины и их возвращение.

Кроме того, украинский президент отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

В ходе встречи Зеленский также обсудил с Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Отмечается, что в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

Напомним, глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ.

Кроме того, украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.