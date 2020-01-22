ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розшифровку чорних скриньок літака МАУ хочуть провести в Ірані

Новини » Політика     22.01.2020 - 13:29
Розшифровку чорних скриньок літака МАУ хочуть провести в Ірані
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Іран готовий звернутися за допомогою лише якщо група з розслідування авіакатастрофи не зможе розшифрувати інформацію з самописців

Уряд Ірану планує проводити розшифровку " чорних скриньок збитого літака "Міжнародних авіаліній України" всередині країни. Про це заявив міністр дорого і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами, повідомляє moroornews.

За його словами, Іран готовий звернутися за допомогою до інших країн лише у разі, якщо групи з розслідування не вдасться самостійно розшифрувати інформацію з бортових самописців.

"З самих перших моментів аварії Агентство цивільної авіації співпрацює з Boeing і українською стороною, і всі сторони, які повинні брати участь у розслідуванні, та їх представники знаходяться в процесі розслідування аварії, і чорний ящик як один з найважливіших предметів аварії повинен знаходитися всередині країни. Якщо групі з розслідування буде складно розблокувати інформацію про аварію, вона вирішить, як отримати допомогу від інших сторін для отримання цієї інформації", - заявив Эслами.

Раніше РБК-Україна писало, що під час візиту Эслами в Україну він обговорив питання передачі чорних скриньок літака українській стороні з президентом Володимиром Зеленським. В результаті зустрічі іранське уряд погодився надіслати в Україну своїх фахівців, які вивчать можливості розшифровки самописців українською стороною.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Трюдо вимагає, щоб Іран передав Франції на розшифровку чорні ящики літака МАУ. За його словами, у Ірану немає необхідних для цього технологій і обладнання.

Опубліковано заяву Ради про відповідальність Ірану за збитий літак МАУ Іран визнав потрапляння двох ракет в літак МАУ
Новини України ІранавиакатастрофаЧерный ящик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся