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В Иране нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", - Трюдо

Новости » Политика     22.01.2020 - 06:55
В Иране нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", - Трюдо
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Он призвал передать бортовые самописцы во Францию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо требует, чтобы Иран передал Франции на расшифровку кабинные и бортовые регистраторы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трюдо, для расшифровки данных нужны квалифицированные специалисты, но это также вопрос технологии и оборудования, которого нет в Иране.

"В международном сообществе сложилось общее мнение о том, что Франция будет правильным местом для отправки этих ящиков и мы продолжаем оказывать давление на Иран, чтобы он сделал именно это", - заявил Трюдо.

Ранее Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины".

РБК-Украина писало, что Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков.

Напомним, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с самолетом Соединенных Штатов. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.

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