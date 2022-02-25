Распространяйте в соцсетях доказательства преступлений российских войск: обращение Резникова

Министр обороны Алексей Резников призвал граждан распространять в соцсетях информацию о любых действиях российских войск против Украины. При этом он обратил внимание, что данные необходимо брать только с официальных страниц украинских ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоры. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь - среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", - призвал министр.

Глава минобороны отметил, что доказательства преступлений российских оккупационных войск публикуются на официальных ресурсах и страницах в соцсетях

Министерства обороны,

Вооруженных Сил Украины,

Министерства внутренних дел,

Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций,

Государственной пограничной службы

другие органы власти и самоуправления.

"Важно распространить упомянутые факте в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает соответствующие языки вы наше оружие", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны призвал показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей и "что все, кто молчит, становятся сообщниками убийц".

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы - загрязняют свои руки кровью невинных людей", - добавил Резников.

По его словам, только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня.

"Желающих присоединиться к рядам Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских кафиров растет, а оружие поступает еще", - отметил Резников.

Кроме этого, Минобороны приняло решение привлекать в Сил ТрО патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага.

Также Резников анонсировал военную помощь от стран-партнеров.

"Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров", - добавил министр.

Напомним, в Киеве в Оболонском районе обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Также РБК-Украина писала о том, что этой ночью над Киевом были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27.