Распространяйте в соцсетях доказательства преступлений российских войск: обращение Резникова
Министр обороны Алексей Резников призвал граждан распространять в соцсетях информацию о любых действиях российских войск против Украины. При этом он обратил внимание, что данные необходимо брать только с официальных страниц украинских ведомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова.
"Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоры. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь - среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", - призвал министр.
Глава минобороны отметил, что доказательства преступлений российских оккупационных войск публикуются на официальных ресурсах и страницах в соцсетях
- Министерства обороны,
- Вооруженных Сил Украины,
- Министерства внутренних дел,
- Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций,
- Государственной пограничной службы
- другие органы власти и самоуправления.
"Важно распространить упомянутые факте в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает соответствующие языки вы наше оружие", - подчеркнул Резников.
Глава Минобороны призвал показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей и "что все, кто молчит, становятся сообщниками убийц".
"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы - загрязняют свои руки кровью невинных людей", - добавил Резников.
По его словам, только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня.
"Желающих присоединиться к рядам Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских кафиров растет, а оружие поступает еще", - отметил Резников.
Кроме этого, Минобороны приняло решение привлекать в Сил ТрО патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага.
Также Резников анонсировал военную помощь от стран-партнеров.
"Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров", - добавил министр.
Напомним, в Киеве в Оболонском районе обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Также РБК-Украина писала о том, что этой ночью над Киевом были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27.
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