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Поширюйте в соцмережах докази злочинів російських військ: звернення Резнікова

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 11:31
Поширюйте в соцмережах докази злочинів російських військ: звернення Резнікова Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій носач РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян поширювати у соцмережах інформацію щодо будь-яких дій російських військ проти України. При цьому він звернув увагу, що дані необхідно брати лише з офіційних сторінок українських відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова.

"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу - серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", - закликав міністр.

Глава міноборони зазначив, що докази злочинів російських окупаційних військ публікуються на офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах

  • Міністерства оборони,
  • Збройних Сил України,
  • Міністерства внутрішніх справ,
  • Державної служби з питань надзвичайних ситуацій,
  • Державної прикордонної служби
  • інші органи влади та самоврядування.

"Важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн. Усі, хто знає відповідні мови ви наша зброя", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони закликавпоказати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей і "що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць".

"Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці - забруднюють свої руки кров’ю невинних людей", - додав Резніков.

За його словами, лише в Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня.

"Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще", - зауважив Резніков.

Крім цього, Міноборони прийняло рішення залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.

Також Резніков анонсував військову допомогу від країн-партнерів.

"Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів", - додав міністр.

Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Також РБК-Україна писало про те, що цієї ночі над Києвом було збито щонайменше дві російські ракети та винищувач СУ-27.

Докладніше про те, що зараз відбувається в Україні зараз, про ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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