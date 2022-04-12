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Расходы критически превышают доходы. Марченко призвал финансово поддержать Украину

Фото: Министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за войны с Российской Федерацией, в Украине стремительно растет разница между расходами и доходом. Министр финансов Сергей Марченко призвал поддержать нашу страну финансово.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам Марченко, в марте государственные расходы превысили доходы почти на 2,7 млрд долларов. В то же время Украина ожидает, что разница вырастет до 5-7 млрд долларов в апреле и мае.

Валовой внутренний продукт в текущем году составил 164 млрд доллары.

"Мы находимся в большом стрессе, в худшем (финансовом -ред.) положении. Сейчас речь идет о выживании нашей страны. Если вы хотите, чтобы мы продолжали вести эту войну, чтобы мы победили в этой войне, тогда помогите нам", - заявил Марченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия выделит нашей стране помощь по линии Международного фонда в размере 500 млн долларов. Между тем, Европейская комиссия также планирует выделить 1 млрд евро, которые будут направлены на поддержку Украины и других стран, принимающих беженцев.

Война России против Украины длится сорок восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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