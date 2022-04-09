Британия предоставит Украине 500 млн долларов по линии МВФ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госсайта Британии.

Отмечается, что эта сумма является дополнением к 394 млн стерлингов (513 млн долларов), которые Британия предоставила Украине в качестве бесплатной помощи. Она поможет обеспечить предоставление гуманитарных услуг для граждан нашей страны.

" Премьер-министр также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантируя дополнительные $500 млн кредитов Всемирного банка для Украины, в результате чего общая сумма наших кредитных гарантий достигает $1 млрд", - пишет прессслужба госсайта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня до Киева приехал с визитом премьер Британии Борис Джонсон. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл некоторые детали встречи премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сегодня же Британия заявила о намерении передать Украине 120 единиц бронемашин и противокорабельные ракетные системы.

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