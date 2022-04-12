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Витрати критично перевищують доходи. Марченко закликав фінансово підтримати Україну

Фото: Міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через війну з Російською Федерацією, в Україні стрімко зростає різниця між витратами й доходом. Міністр фінансів Сергій Марченко закликав підтримати нашу країну фінансово.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами Марченка, у березні державні витрати перевищили доходи на майже 2,7 млрд доларів. Водночас Україна очікує, що різниця зросте до 5-7 млрд доларів у квітні й травні.

Валовий внутрішній продукт в поточному році становив 164 млрд долари.

"Ми перебуваємо у великому стресі, у найгіршому (фінансовому -ред.) становищі. Наразі йдеться про виживання нашої країни. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували вести цю війну, щоб ми перемогли у цій війні, тоді допоможіть нам", - заявив Марченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія виділить нашій країні допомогу по лінії Міжнародного фонду у розмірі 500 млн доларів. Тим часом Європейська комісія також планує виділити 1 млрд євро, які будуть направлені на підтримку України та інших країн, які приймають біженців.

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