ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в приграничные государства, которые делают такую замечательную работу и помогают беженцам, которые прибывают", - сказала она.