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ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины

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Брюссель, Суббота 09 апреля 2022 18:35
ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в приграничные государства, которые делают такую замечательную работу и помогают беженцам, которые прибывают", - сказала она.

Напомним, вчера президент Еврокомиссии, глава европейской дипломатии и премьер-министр Словакии находились в Киеве с визитом. Также они посетили Бучу.

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