Раптова повінь в Нью-Йорку: затоплені станції метро, дороги, будинки

У понеділок, 15 липня, потужні шторми обрушилися на Нью-Йорк і прилеглі райони, спричинивши раптові повені та транспортний колапс.

Через сильні зливи місцева влада оголосила попередження про повінь, а в Нью-Джерсі губернатор Філ Мерфі запровадив надзвичайний стан.

Зливи охопили Мангеттен, Бронкс, Вестчестер, а також Скотч-Плейнс і Плейнфілд у Нью-Джерсі. Деякі райони отримали понад 6 дюймів (понад 15 см) опадів за декілька годин.

За інформацією Управління столичного транспорту, рух метро зазнав масштабних збоїв.

Частину ліній було зупинено через затоплення станцій, зокрема на 28-й вулиці та Пенн-станції.

New York, New York.



The city received 17 cm of rain in two hours. The subway is flooded, and a train is stuck in the water in the 23rd Street station tunnel.



Flood warnings have been issued for cities such as Washington, the District of Columbia, Baltimore, Newark, pic.twitter.com/e2sCPAO6RV