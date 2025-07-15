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Раптова повінь в Нью-Йорку: затоплені станції метро, дороги, будинки

Вівторок 15 липня 2025 12:24
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Раптова повінь в Нью-Йорку: затоплені станції метро, дороги, будинки Фото: Сильні повені в Нью-Йорку та Нью-Джерсі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сильні зливи спричинили масштабні повені в Нью-Йорку та штаті Нью-Джерсі. Затоплені станції метро, дороги й житлові будинки, рух транспорту заблоковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

У понеділок, 15 липня, потужні шторми обрушилися на Нью-Йорк і прилеглі райони, спричинивши раптові повені та транспортний колапс.

Через сильні зливи місцева влада оголосила попередження про повінь, а в Нью-Джерсі губернатор Філ Мерфі запровадив надзвичайний стан.

Зливи охопили Мангеттен, Бронкс, Вестчестер, а також Скотч-Плейнс і Плейнфілд у Нью-Джерсі. Деякі райони отримали понад 6 дюймів (понад 15 см) опадів за декілька годин.

Метро й дороги - паралізовані

За інформацією Управління столичного транспорту, рух метро зазнав масштабних збоїв.

Частину ліній було зупинено через затоплення станцій, зокрема на 28-й вулиці та Пенн-станції.

Також тимчасово було перекрито рух поїздів Metro-North до Центрального терміналу. Пасажирів закликали відкласти поїздки, доки інфраструктура не буде відновлена.

Водночас водії масово застрягали на затоплених автомагістралях.

У Скотч-Плейнс та Елмсфорді вода затопила Main Street та частину дороги Saw Mill River Parkway - рятувальники витягали людей із машин, використовуючи спецтехніку.

Рятувальні операції та наслідки

У Вестчестері виконавчий директор Кен Дженкінс повідомив, що повінь виникла "дуже швидко", і служби отримали численні виклики на 911.

У Розель-парку вода доходила до щиколоток, вздовж вулиць розставили попереджувальні конуси.

У пабі Dowling’s у Честнаті рівень води всередині сягнув до фута (понад 30 см). Власник зазначив, що це вже друга велика повінь за чотири роки, після подібного випадку під час урагану Іда.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Через сильні паводки вода піднялася в окрузі Керр на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. Пошуки 10 дівчаток і вихователя тривають.

Через трагедію президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного ли ха в Техасі. 6 липня він заявив, що планує відвідати штат у п'ятницю. Також він пообіцяв, що федеральну допомогу Техасу буде продовжено.

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