Телефонний номер не змінився. Макрон назвав умову відновлення діалогу з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон відкритий до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній продемонструє бажання побудувати міцний мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції після засідання лідерів країн Європейського союзу.
"Я не почав війну в односторонньому порядку, порушуючи договори, на які я погодився. І не Франція вирішила вчинити військові злочини на півночі України, зробивши дискусії практично неможливими. Ну, ми повинні бути серйозними, тому у мене дуже проста позиція. Я не змінив свій номер", - заявив Макрон.
Президент Франції додав, що готовий до розмови з Путіним, якщо останній продемонструє бажання розпочати діалог, який може побудувати міцний мир та має щодо цього серйозні пропозиції.
"Якщо у президента Путіна є готовність до діалогу та серйозні пропозиції щодо просування вперед і виходу з конфлікту та побудови міцного миру, тобто такого, який поважатиме міжнародне право, а отже, українські інтереси та суверенітет, я прийму дзвінок", - заявив лідер Франції.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
- повністю покинути територію України;
- змінити політичну еліту;
- визнати воєнні злочини;
- видати організаторів війни для трибуналу.
Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ припинити жити ілюзіями й намагатись знайти "інший вихід", окрім поразки Росії. Перед цим диктатор Путін вкотре повторив свою маячню про те, що його країна "досягне своїх цілей" у війні та багато іншого.
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