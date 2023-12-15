Телефонний номер не змінився. Макрон назвав умову відновлення діалогу з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції після засідання лідерів країн Європейського союзу.

"Я не почав війну в односторонньому порядку, порушуючи договори, на які я погодився. І не Франція вирішила вчинити військові злочини на півночі України, зробивши дискусії практично неможливими. Ну, ми повинні бути серйозними, тому у мене дуже проста позиція. Я не змінив свій номер", - заявив Макрон.

Президент Франції додав, що готовий до розмови з Путіним, якщо останній продемонструє бажання розпочати діалог, який може побудувати міцний мир та має щодо цього серйозні пропозиції.

"Якщо у президента Путіна є готовність до діалогу та серйозні пропозиції щодо просування вперед і виходу з конфлікту та побудови міцного миру, тобто такого, який поважатиме міжнародне право, а отже, українські інтереси та суверенітет, я прийму дзвінок", - заявив лідер Франції.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ припинити жити ілюзіями й намагатись знайти "інший вихід", окрім поразки Росії. Перед цим диктатор Путін вкотре повторив свою маячню про те, що його країна "досягне своїх цілей" у війні та багато іншого.