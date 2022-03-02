ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон объяснил контакты с Путиным после вторжения в Украину

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 21:59
Макрон объяснил контакты с Путиным после вторжения в Украину Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (EPA)
Автор: Антон Федорцив

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнениями по поддержке связей с российским президентом Владимиром Путиным даже после агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Макрона к нации.

"Я решил оставаться на связи и буду поддерживать связь столько, сколько смогу и сколько потребуется, с президентом Путиным, чтобы предотвратить расширение и распространение конфликта", – заявил французский президент.

Макрон – единственный европейский лидер, общающийся с хозяином Кремля после агрессии против Украины 24 февраля. В частности, 28 февраля у французского президента был полуторачасовой разговор с Путиным.

Кроме того, Макрон назвал войну "местью Украине". Президент РФ, по его мнению, является сторонником ревизионистского прочтения истории Европы.

К слову, российский бизнесмен объявил награду за голову Путина в размере 1 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси