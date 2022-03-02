Макрон объяснил контакты с Путиным после вторжения в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнениями по поддержке связей с российским президентом Владимиром Путиным даже после агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Макрона к нации .

"Я решил оставаться на связи и буду поддерживать связь столько, сколько смогу и сколько потребуется, с президентом Путиным, чтобы предотвратить расширение и распространение конфликта", – заявил французский президент.

Макрон – единственный европейский лидер, общающийся с хозяином Кремля после агрессии против Украины 24 февраля. В частности, 28 февраля у французского президента был полуторачасовой разговор с Путиным.

Кроме того, Макрон назвал войну "местью Украине". Президент РФ, по его мнению, является сторонником ревизионистского прочтения истории Европы.