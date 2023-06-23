Макрон вже не хоче говорити з Путіним, але не проти, щоб диктатор йому зателефонував

Президент Франції Еммануель Макрон вже не хоче телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Але французький лідер не відмовився б від розмови, якби сам Путін подзвонив йому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона в інтерв'ю Franceinfo.

"У мене немає причин телефонувати йому (Путіну, ред.) сьогодні. Йде український контрнаступ. Прийде, сподіваюся, час переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він (Путін, - ред.) зателефонує мені, щоб щось запропонувати, я прийму це, тому що Франція завжди була посередницькою силою", - сказав Макрон.

Французький лідер також прокоментував Саміт нового глобального фінансового пакту, який проходить у Парижі. Він заявив, що відсутність Росії на ньому свідчить про її ізольованість.

Макрон зазначив, що перш ніж відновити діалог з РФ потрібно, щоб Москва припинила війну проти України і дотримувалася міжнародного права.

"Росія опинилася в ситуації, коли більше не поважає міжнародне право, знову стає однією з єдиних колоніальних держав 21 століття, ведучи війну імперії зі своїм сусідом, Україною", - заявив президент.

Макрон також засудив намагання Росія дестабілізувати ситуацію в Африці за допомогою приватних військових компаній.

Мирні ініціативи Макрона

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон був один з небагатьох європейських лідерів, які навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну говорили з російським диктатором Володимиром Путіним.

Французький президент пояснював, що нібито намагається дипломатичним способом допомогти врегулювати війну.

Крім того, Макрон відвідував Китай, де обговорював війну в Україну. Він намагався переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна повпливати на Росію.

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