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Рaperless в Украине. Рада одобрила за основу закон о публичных услугах онлайн 

Новина українською →
Украина, Четверг 17 июня 2021 14:58
Рaperless в Украине. Рада одобрила за основу закон о публичных услугах онлайн  Фото: Рада приняла за основу закон для внедрения Рaperless в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада поддержала за основу законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 263 парламентария.

Его принятие обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Вводится принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.

В законе прописали так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Предлагается и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года Единым госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.

Напомним, в мае документ внесли в парламент.

Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной е-услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

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