Рaperless в Украине. Рада одобрила за основу закон о публичных услугах онлайн 

Верховная рада поддержала за основу законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless . Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 263 парламентария.

Его принятие обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Вводится принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о гражданине информацию.

В законе прописали так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Предлагается и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года Единым госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.