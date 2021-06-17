Рaperless в Україні. Рада схвалила за основу закон про публічні послуги онлайн

Верховна рада підтримала за основу законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий Paperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 263 парламентарія.

Його прийняття зобов'яже держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.

Закон вводить поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Вводиться принцип "мовчазної згоди". Українці зможуть отримати електронну послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну про громадянина інформацію.

У законі прописали так званий автоматичний режим е-послуг - вони будуть надаватися без втручання чиновника.

Пропонується і комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, українці все більше віддають перевагу державним цифрових послуг. Наприклад, з 2020 року Єдиним держпорталом електронних послуг скористалися понад 570 тисяч осіб.