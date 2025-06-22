Рапани атакують мідії: чи залишаться українці без улюблених чорноморських делікатесів

Чому інвазивні види "не дружать" з місцевими

За словами експерта, між інвазивними й місцевими видами може бути конкуренція:

за харчові ресурси;

за місця мешкання;

за місця розмноження;

за місця зимівлі тощо.

"Тим паче, що інвазивні види інтенсивно розмножуються, бо не мають конкуренції. Оскільки з'являються в новій екосистемі, де їх ніхто не виловлює і ними не харчуються", - зауважив Демченко.

Він додав, що у цей період відбувається спалах їх чисельності.

"Якщо потім екосистема намагається збалансувати всі процеси, їхня популяція знижується. Але до того часу вони можуть завдати шкоди аборигенним видам... Тому інвазивні види є глобальною проблемою в екосистемах", - пояснив біолог.

Що відбувається з рапанами та мідіями у Чорному морі

Демченко повідомив, що рапана (рід великих хижих морських скельних равликів з родини Мурексові) є інвазивним видом, який з'явився у Чорному морі в 60-х роках.

"Його намагалися акліматизувати й розводити штучно. Потім він потрапив у природні водойми", - розповів спеціаліст.

Він додав, що впродовж останніх 10 років "рапана почала заселяти північно-західний шельф Чорного моря".

"Вона знищила мідії, оскільки ними харчується. Зараз більшість популяції мідії є в депресивному стані, особливо у відкритих частинах моря, де раніше їх активно добували", - поділився біолог.

Водночас чисельність рапанів - досить велика.

"До війни їх виловлювали 12 тисяч тонн на рік. Для порівняння, риби - 5-6 тисяч тонн. Тобто рапана стала основним промисловим ресурсом в останні роки в Чорному морі", - пояснив доктор біологічних наук.

Насамкінець він зауважив, що про ситуацію станом на зараз говорити важко (адже науковці не мають можливості досліджувати, що відбувається біля Криму або в інших акваторіях Чорного моря).

"Але сподіваємося, що її (рапани, - Ред.) чисельність знизиться і це позитивно відобразиться на мідії", - підсумував експерт.