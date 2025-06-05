Екоцид? У нацпарку в Одеській області знайшли мазут, загиблих риб і дельфіна

Нещодавно працівники національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області під час обстеження узбережжя Чорного моря знайшли мазут, викинуту на берег рибу та загиблого дельфіна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку провідного співробітника нацпарку, еколога Івана Русєва у Facebook.

Чим стривожені у нацпарку "Тузлівські лимани"

У середу, 4 травня, Русєв розповів, що у національному природному парку знову виявили мазут.

Він уточнив, що працівники НПП "Тузлівські лимани" обстежували узбережжя Чорного моря в межах парку - для виявлення забруднених мазутом ділянок (внаслідок аварії російських танкерів від 15 грудня 2024 року у Керченський протоці).

За словами еколога, тоді було виявлено "одну ділянку на 2 км піщаного пересипу біля протоки Тузлівські лимани - Чорне море, де море викинуло мазут різних фракцій загальною вагою 1 кг".

Знайдений на узбережжі Чорного моря мазут (фото: facebook.com/ivan.rusev)

"Його оперативно зібрано. Мазут був дуже м'який від температури +30 на піску", - уточнив експерт.

Він зауважив, що мазут, переважно, був викинутий на берег разом із:

морською травою (зостерою);

мушлями різних видів.

Мазут разом із морською травою та мушлями (фото: facebook.com/ivan.rusev)

"Потужні вітри та підводні течії нещодавно зривали морську траву з дна моря, де був розповсюджений мазут і його викинуло на берег. Імовірно мазут десь ще є на узбережжях Одеської області, але не скрізь пляжі обстежують", - повідомив Русєв.

Він додав, що потужні вітри та перенос піску по пересипу, ймовірно, частково "прикривають" мазут і він розчиняється у товщі піску, отруюючи піщані біоценози.

"Основна частина того мазуту, що міг доплисти до Північно-Західного Причорномор'я з місця аварії 15.12.2024 року, з потеплінням вже розчиняється і "вмонтовується" в харчові ланцюги гідробіонтів морської екосистеми й Тузлівських лиманів", - розповів еколог.

Про ймовірний негативний вплив мазуту може свідчити померла риба атерина, викинута на узбережжя лиману Бурнас біля вказаної протоки на 2 км піщаного пересипу.

"Згідно з протоколом моніторингу мазуту проінформовано Департамент екології Одеської ОДА", - зауважив спеціаліст.

Публікація Русєва щодо знайденого мазуту й загиблої риби (скриншот: facebook.com/ivan.rusev)

У четвер, 5 червня, Русєв нагадав українцям про Міжнародний день охорони навколишнього середовища та повідомив, що "ніч в українській Бесарабії була "гарячою" від орків".

Він розповів, що вже майже рік пройшов від того моменту, як на узбережжі Чорного моря в межах НПП "Тузлівські лимани" було виявлено останнього загиблого дельфіна білобочку.

Згідно з оцінками працівників парку, це було пов'язано "з впливом війни РФ проти України".

"І ось вчора, на 33 км піщаного пересипу у нацпарку знову було знайдено мертвого дельфіна білобочку. Плавці не пошкоджені, але видно, що він довго був у морі і йшов до наших берегів", - повідомив еколог.

Він уточнив, що одночасно у Румунії "також виявлено мертвого маленького кита - азовку в гирлі ріки Дунай - Сулина".

"Не виключено, що вони загинули давно від мазуту в зоні Керчинської протоки, або від сонарів рашистських кораблів біля Новоросійська. І їх зараз течіями та морськими хвилями прибило до західних берегів Чорного моря", - поділився експерт.

Зазначається, що тіло загиблого дельфіна було доставлено на кордон "Тузлівська Амазонія" - "для подальшого розтину та виявлення причин загибелі в рамках кримінального провадження за статтею 441 "Екоцид"

Інша публікація Русєва щодо загиблого дельфіна (скриншот: facebook.com/ivan.rusev)