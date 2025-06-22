Рапаны атакуют мидии: останутся ли украинцы без любимых черноморских деликатесов

Инвазивные виды (перенесенные за пределы своего естественного существования) могут быть серьезными конкурентами местным и влиять на их численность. Именно так произошло с рапанами и мидиями в Черном море.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе "Института морской биологии НАН Украины" Виктор Демченко.
По словам эксперта, между инвазивными и местными видами может быть конкуренция:
"Тем более, что инвазивные виды интенсивно размножаются, потому что не имеют конкуренции. Поскольку появляются в новой экосистеме, где их никто не вылавливает и ими не питаются", - отметил Демченко.
Он добавил, что в этот период происходит вспышка их численности.
"Если потом экосистема пытается сбалансировать все процессы, их популяция снижается. Но к тому времени они могут нанести вред аборигенным видам... Поэтому инвазивные виды являются глобальной проблемой в экосистемах", - объяснил биолог.
Демченко сообщил, что рапана (род крупных хищных морских скальных улиток из семейства Мурексовые) является инвазивным видом, который появился в Черном море в 60-х годах.
"Его пытались акклиматизировать и разводить искусственно. Затем он попал в естественные водоемы", - рассказал специалист.
Он добавил, что в течение последних 10 лет "рапана начала заселять северо-западный шельф Черного моря".
"Она уничтожила мидии, поскольку ими питается. Сейчас большинство популяции мидии находится в депрессивном состоянии, особенно в открытых частях моря, где раньше их активно добывали", - поделился биолог.
В то же время численность рапанов - достаточно большая.
"До войны их вылавливали 12 тысяч тонн в год. Для сравнения, рыбы - 5-6 тысяч тонн. То есть рапана стала основным промышленным ресурсом в последние годы в Черном море", - объяснил доктор биологических наук.
В завершение он отметил, что о ситуации по состоянию на сейчас говорить трудно (ведь ученые не имеют возможности исследовать, что происходит возле Крыма или в других акваториях Черного моря).
"Но надеемся, что ее (рапаны, - Ред.) численность снизится и это положительно отразится на мидии", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что работники национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области во время обследования побережья Черного моря нашли мазут, выброшенную на берег рыбу и погибшего дельфина.
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