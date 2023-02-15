Ранковий обстріл Куп'янська: у прокуратурі показали наслідки атаки (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько 07:00 росіяни завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по місту Куп'янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди.

Нагадаємо, за минулу добу ворог із танків, мінометів та артилерії обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.

Також вранці окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині. Російський снаряд потрапив до п'ятиповерхового будинку. Кількість поранених збільшилась до 12 осіб.

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