Ранковий обстріл Куп'янська: у прокуратурі показали наслідки атаки (фото)
Вранці 15 лютого росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки зруйновано приватні домоволодіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.
Близько 07:00 росіяни завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по місту Куп'янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: наслідки обстрілів Куп'янська (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, за минулу добу ворог із танків, мінометів та артилерії обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.
Також вранці окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині. Російський снаряд потрапив до п'ятиповерхового будинку. Кількість поранених збільшилась до 12 осіб.
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