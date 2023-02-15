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Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ: влада назвала наслідки (фото)

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Харківська область, Середа 15 лютого 2023 09:00
Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ: влада назвала наслідки (фото) Фото: окупанти вранці обстріляли Куп'янськ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 15 лютого місто Куп'янськ (Харківська область) знову потрапило під ворожий обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, а також спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Сьогодні, о 7:00, Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарські будівлі. Відбулися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав він.

Крім того, за минулу добу ворог із танків, мінометів та артилерії обстріляв щонайменше 20 населених пунктів. Зокрема через обстріл значні пошкодження отримав багатоповерховий житловий будинок у Куп'янську.

Фото: наслідки ворожих обстрілів Харківської області (t.me/synegubov)

Нагадаємо, 13 лютого російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.

Також сьогодні ворог атакував Очківську громаду Миколаївської області. Окупанти відкрили вогонь із артилерії.

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