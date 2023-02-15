Утренний обстрел Купянска: в прокуратуре показали последствия атаки (фото)

Утром 15 февраля россияне в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Вследствие атаки разрушены частные домовладения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Около 07:00 россияне нанесли удары из реактивных систем залпового огня по городу Купянск. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Напомним, за минувшие сутки враг из танков, минометов и артиллерии обстрелял не менее 20 населенных пунктов Харьковской области.

Также утром оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажный дом. Количество раненых увеличилось до 12 человек.

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