Обстріл Покровська: вже 12 поранених, під завалами можуть залишатись люди
Через обстріл Покровська Донецької області у середу, 15 лютого, кількість поранених з 2 збільшилась до 12 людей. Під завалами можуть ще знаходитись люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.
Одного пораненого через надважкі травми санавіацією відправлено до Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні.
"Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди", - додали в Офісі.
За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.
Нагадаємо, в ніч на понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Пошкодженими виявилися 15 будинків.
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