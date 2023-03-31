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Утренняя атака Запорожья: оккупанты ударили с РСЗО, возник пожар

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Запорожье, Пятница 31 марта 2023 07:39
Утренняя атака Запорожья: оккупанты ударили с РСЗО, возник пожар Фото: Россияне утром обстреляли из РСЗО Запорожья (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Артиллерийский обстрел Запорожья. Россияне, утром 31 марта, нанесли серию ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

Ранним утром оккупанты с применением РСЗО обстреляли Запорожье. Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.

"Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте. К счастью, без пострадавших", – говорится в заявлении ОВА

Секретарь Запорожского городского совета сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждений получил инфраструктурный объект.

В настоящее время в городе все спокойно, все коммунальные службы работают в штатном режиме. На месте прилета работают все соответствующие службы.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье ночью дважды раздавались взрывы.

Напомним, Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе .

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