Утренняя атака Запорожья: оккупанты ударили с РСЗО, возник пожар
Артиллерийский обстрел Запорожья. Россияне, утром 31 марта, нанесли серию ударов по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
Ранним утром оккупанты с применением РСЗО обстреляли Запорожье. Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.
"Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте. К счастью, без пострадавших", – говорится в заявлении ОВА
Секретарь Запорожского городского совета сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждений получил инфраструктурный объект.
В настоящее время в городе все спокойно, все коммунальные службы работают в штатном режиме. На месте прилета работают все соответствующие службы.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье ночью дважды раздавались взрывы.
Напомним, Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .