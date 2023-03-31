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У Запоріжжі вдруге за ніч пролунали вибухи

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Запоріжжя, П'ятниця 31 березня 2023 05:45
У Запоріжжі вдруге за ніч пролунали вибухи Фото: вибухи у Запоріжжі пролунали вдруге за ніч (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні, 31 березня, вдруге за ніч пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Атака триває. Ворог не залишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку", - заявили у Запорізькій ОВА.

Раніше ми писали, що сьогодні вночі, 31 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи , в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Також нагадаємо, що у Запоріжжі 22 березня чули звуки вибухів, там було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про попадання у багатоповерхівку.

Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

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Запоріжжя вибухи
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