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Раніше, ніж планувалося. Ердоган назвав дату виборів в Туреччині

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 січня, під час виступу перед молоддю в Бурсі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дату проведення цьогорічних виборів на пост президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я дякую моєму Господу за вас, наші молоді брати, які будете нашими супутниками на виборах, які відбудуться 14 травня", - заявив Ердоган.

Зазначимо, раніше планувалося, що вибори в Туреччині пройдуть 18 червня.

Нагадаємо, суд ув'язнив мера Стамбула Екрему Імамоглу. Він розглядався як головний конкурент нинішнього президента на майбутніх виборах.

У відповідь на це рішення Ердоган цинічно відповів, що апеляційні суди у справі ув'язнення опозиційного мера Стамбула виправлять будь-які помилки, якщо вони були, а тим часом турки не мають права ігнорувати судові рішення.

Раніше ми повідомляли, що Ердоган дав зрозуміти, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган