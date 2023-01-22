Раньше, чем планировалось. Эрдоган назвал дату выборов в Турции

Сегодня, 22 января, во время выступления перед молодежью в Бурсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дату проведения нынешних выборов на пост президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я благодарю моего Господа за вас, наши молодые братья, которые будете нашими спутниками на выборах, которые состоятся 14 мая", - заявил Эрдоган.

Напомним, суд заключил в тюрьму мэра Стамбула Экрему Имамоглу. Он рассматривался как главный конкурент нынешнего президента на предстоящих выборах.

В ответ на это решение Эрдоган цинично ответил, что апелляционные суды по делу о заключении оппозиционного мэра Стамбула исправят любые ошибки, если они были, а между тем турки не имеют права игнорировать судебные решения.

Ранее мы сообщали, что Эрдоган дал понять, что намерен последний раз баллотироваться в президенты Турции.

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