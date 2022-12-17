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Ердоган цинічно висловився про арешт головного конкурента: суди виправлять усі помилки

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Анкара, Субота 17 грудня 2022 16:22
Ердоган цинічно висловився про арешт головного конкурента: суди виправлять усі помилки Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Апеляційні суди у справі ув'язнення опозиційного мера Стамбула виправлять будь-які помилки, якщо вони були, а тим часом турки не мають права ігнорувати судові рішення.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Остаточного рішення суду поки немає. Справу буде передано до апеляційного суду і касаційного суду. Якщо суди припустилися помилки, її буде виправлено. Нас намагаються втягнути в цю гру", - заявив Ердоган.

Ердоган також зазначив, що йому байдуже, хто буде кандидатом від опозиції на виборах наступного року.

"Було багато судових рішень, які ми жорстко критикували самі, але це не дає нікому права ображати суддів чи ігнорувати судові рішення", – додав президент Туреччини.

Екрем Імамоглу був притягнутий до відповідальності за образу державних чиновників у 2019 році, коли він розкритикував рішення про відміну першого туру муніципальних виборів.

Раніше ми писали, що в Туреччині суд засудив до ув'язнення мера Стамбула Екрема Імамоглу. Він розглядається як головний конкурент президента Реджепа Тайіпа Ердогана на майбутніх виборах.

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