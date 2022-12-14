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У Туреччині головного конкурента Ердогана посадили до в'язниці

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Середа 14 грудня 2022 22:26
У Туреччині головного конкурента Ердогана посадили до в'язниці Фото: Екрем Імамоглу, мер Стамбула (flickr by C40 Cities)
Автор: Іван Носальський

У Туреччині суд ув'язнив мера Стамбула Екрему Імамоглу. Він розглядається як головний конкурент президента Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Імамоглу було засуджено до двох років і семи місяців в'язниці за те, що у 2019 році він назвав “дурнями” людей, які анулювали результати виборів, згідно з якими він випереджав Ердогана.

Мер тоді підкреслив, що цей вислів був відповіддю міністру внутрішніх справ Сулейману Сойлу, який використав ті самі слова на його адресу.

При цьому суд наклав на Імамоглу заборону, згідно з якою не може вести політичну діяльність.

Зазначимо, що турецький шестипартійний опозиційний альянс міг висунути Імамоглу як свого кандидата на президентських виборах, які відбудуться у 2023 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив Греції тим , що ракети його країни можуть дістати до Афін.

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