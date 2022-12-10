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Ердоган дав зрозуміти, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини

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Анкара, Субота 10 грудня 2022 19:39
Ердоган дав зрозуміти, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган побічно заявив, що наступного року він востаннє балотуватиметься на посаду, заявивши, що настав час передати естафету молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Сподіваюся, 2023 року ми розпочнемо будівництво турецького століття з силою, яку ми отримаємо від підтримки нашого народу востаннє від нашого імені. Ми передамо цей священний прапор нашої молоді", - заявив Ердоган.

Він також наголосив, що Туреччині вдалося створити сервісну інфраструктуру, якою заздрять навіть розвинені країни.

"Кожен вибір - це перехрестя. Наша нація зробила нас першими на 15 виборах і використала свою волю, щоб рухатися вперед шляхом до великої і могутньої Туреччини", - сказав Ердоган, маючи на увазі майбутні вибори.

За його словами, у людини, яка стільки років керує країною, можуть бути недоліки та помилки.

Раніше ми писали, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи.

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Турция Реджеп Тайіп Ердоган
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