Раніше на два тижні. На Хмельницькій АЕС підключили енергоблок до системи

"Раніше на два тижні після відновлювального ремонту енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключено до енергосистеми", - йдеться в заяві держпідприємства.

Енергетики зазначили, що станом на зараз енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Такі показники пов'язані із введеними НЕК "Укренерго" обмеженнями.

"Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", - розповіли в "Енергоатомі"..

Ситуація з енергосистемою України на тлі масованих обстрілів

Раніше сьогодні заступник міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що дефіциту в енергосистемі наразі немає, і вона працює збалансовано, але ситуацію доводиться постійно стабілізувати.

За словами чиновника, попри достатність генерації, її важко доставляти до споживачів. Зокрема через пошкодження генерації ситуацію постійно доводиться стабілізувати.

Також заступниця глави Міненерго запевнила, що наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.

Як заявив сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський, удари російських окупантів зараз націлені саме на енергетичне знекровлення України.

Нагадаємо, що 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Додамо, що сьогодні "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у кількох областях України.