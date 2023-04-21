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На "Рамштайні" підтримали надання Україні ракет до ППО, - Остін

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П'ятниця 21 квітня 2023 18:01
На "Рамштайні" підтримали надання Україні ракет до ППО, - Остін Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Учасники 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" підтримали надання ракет до протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна на прес-конференції після засідання у форматі "Рамштайну".

Він зазначив, що Росія продовжує обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури: школи, лікарні та житлові будинки. Остін підкреслив, що вони не мають жодної військової мети.

Союзники сподіваються, що Україні вдасться захистити своїх громадян від російських безпілотників та ракет.

"Багато учасників нинішньої зустрічі також підтримали пропозицію щодо надання ракет до ППО та іншого важкого озброєння", - сказав міністр оборони США.

Остін зауважив, що партнери розуміють потреби України. Окрім того, у ЄС пропонують пришвидшити виробництво та поставку амуніції для України.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття до України ППО Patriot. Перший заступник глави Міноборони Олександр Павлюк зазначив, що Україна отримала системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук показав одну з пускових установок Patriot.

Усі подробиці 11-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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