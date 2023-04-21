На "Рамштайне" поддержали предоставление Украине ракет для ПВО, - Остин

Участники 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" поддержали предоставление ракет для противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайна".

Он отметил, что Россия продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры: школы, больницы и жилые дома. Остин подчеркнул, что у них нет никакой военной цели.

Союзники надеются, что Украине удастся оградить своих граждан от российских беспилотников и ракет.

"Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет для ПВО и другого тяжелого вооружения", - сказал министр обороны США.

Остин отметил, что партнеры понимают потребности Украины. Кроме того, в ЕС предлагают ускорить производство и поставку амуниции для Украины.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину ПВО Patriot. Первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк отметил, что Украина получила систему Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал одну из пусковых установок Patriot.

Все подробности 11-й встречи в формате "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина.

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