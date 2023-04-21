Командувач Повітряних сил показав Patriot, який стоїть на захисті України (фото)

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Олещук показав одну з пускових установок ЗРК Patriot. Мова йде про таку, яка вже несе бойове чергування на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Перевірив бойові позиції ЗРК Patriot на одному з напрямків! Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв!" - написав Олещук.

Він повідомив, що на фото позаду нього пускова установка ЗРК Patriot, яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.

Фото: командувач Повітряних сил показав Patriot, який стоїть на захисті України (t.me/MykolaOleshchuk)

"Хоч у невеликій кількості, але по факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16!" - додав Олещук.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття до України зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Додамо, за словами першого заступника глави Міноборони Олександра Павлюка, Україна отримала Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

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