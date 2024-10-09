Чорний лебідь. Що для України означає перенесення "Рамштайну" за участі Байдена

У Німеччині 12 жовтня мала відбутися зустріч у форматі "Рамштайн" за участі президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського і багатьох інших світових лідерів. Однак Байден відклав поїздку через необхідність готуватися до руйнівного урагану в США. РБК-Україна пояснює, що це означає для подальших планів української влади та дипломатії.

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На 25-му за ліком засіданні Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як "Рамштайнівська група", мали бути присутні близько 20 голів держав та урядів. Це був би перший "Рамштайн", проведений на настільки високому рівні – бо як правило, кожну країну-учасника представляє її міністр оборони.

Планувалося, що це буде друга велика подія в контексті презентації "плану перемоги" Володимира Зеленського. Першим кроком було його представлення президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Крім того, очікувалася зустріч Байдена з іншими лідерами країн НАТО. Тож саме президента США в Німеччині чекали найбільше. Байден скоро залишає посаду, тож від нього очікували яскравого жесту в бік України під завісу президентства, який би можна було записати у його "політичний спадок".

Однак, вкрай несподівано, Байден відклав поїздку. Офіційна причина – потужний ураган "Мільтон", який за лічені години вдарить по штату Флорида. А паралельно США оговтуються від іншого потужного урагану – "Гелен".

В інший час це, ймовірно, не призвело б до скасування поїздки. Але наразі триває фінальний етап президентської виборчої кампанії, тож візит у Європу, коли у США триває стихійне лихо, вдарив би по позиціях Камали Гарріс. Принаймні Дональд Трамп точно би не втратив нагоду просунути в маси тезу "поки американці страждають від урагану, демократи поїхали допомогати Україні".

Такий поворот подій став справжнім "чорним лебедем", тобто несподіванкою, яка змінює, або принаймні корегує попередні розрахунки в дипломатії України та союзників. Перенесення може зіграти як на шкоду України, так і на користь.

Політичний аспект: питання Байдена

Українські дипломати, а також радники Байдена апелюють до тези про "політичний спадок Байдена". Це питання важливе і для команди поки що чинного президента США.

"Тематика спадку почала підніматися самими радниками по кожному з треків президента. Хочуть, щоб, його каденція завершилася чимось значимим. Щоб якісь були такі конкретні рішення щодо кожного з треків. І Україна – один із них", – каже РБК-Україна співдиректорка програми “Маєбутнє України” Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко.

Виклик для української дипломатії полягає в тому, щоб донести до Білого дому – Байден має залишити свій слід в історії саме щодо України. А це непросто.

Співрозмовники Вдовиченко в експертних колах США кажуть, що у Байдена є дуже сильне небажання членства України в НАТО, так само як і розмов про нього. Це було чітко видно під час самітів НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні. Однак зараз "крига скресла" і є намагання оживити цю ідею.

За інформацією РБК-Україна, діалог з командою Байдена в цьому плані тривав до останнього, і продовжиться. Поки що є додатковий час, аби "дотиснути" президента США.

Крім власне боротьби з наслідками ураганів, у команди Байдена є ще одна причина відкласти поїздку до Німеччини.

Наслідки урагану в США (фото:Getty Images)

Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані проти "Хезболли". У відповідь спонсор угрупування – Іран – ракетами атакував Ізраїль. Наразі ситуація зависла в повітрі і неясно, чи продовжиться ескалація.

"Зараз все буде спрямоване на Близький Схід і американці прекрасно розуміють, що розбиратися там набагато складніше, ніж по треку України, тобто на це будуть направлені більші зусилля, так само як і медійна та експертна увага", – каже Вдовиченко.

У цьому контексті відкладення зустрічі у Рамштайні, як не дивно, може зіграти на руку Україні, однак тут багато що залежить від того, чи буде-таки ескалація на Близькому Сході, чи ситуація там на деякий час заспокоїться.

Коли мова йде про політичний спадок Байдена, він та його команда також будуть враховувати контекст виборів, каже в коментарі РБК-Україна виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

"Щодо політичних заяв, мені здається, це можливо було би. Але ні для кого не секрет, в контексті виборчого процесу, якщо це буде вигідно, зокрема, Демократичній партії. І Байден, звісно, є частиною цього виборчого процесу і природніше підіграє своїй наступниці Камалі Гарріс. Але я не думаю, що саме в форматі "Рамштайну" щось таке могло би бути", – каже Жмайло.

Військовий аспект: зброя на зиму

Формат "Рамштайн" із самого початку був більше про співпрацю і вирішення технічних питань щодо допомоги Україні. За словами Жмайла, зустріч 12 жовтня готувалася виходячи з того, що США на найближчий час будуть зайняті внутрішньою політикою.

Напередодні "Рамштайну" також мали зустрітися у більш вузькому форматі лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Як анонсувало МЗС Німеччини, вони збиралися сфокусуватися на тому, щоб дати Україні зрозуміти, що "військова та фінансова підтримка триватимуть, а також щоб знайти шляхи досягнення чесного та сталого миру".

"Глобально формат "Рамштайн" зазнає дуже важливих змін, тому що власне це була лінія Сполучених Штатів і глобально офіційний Київ (так як Америка є нашим найбільшим донором з постачання зброї) завжди вимагав лідерства саме від США. Однозначно, що на цей період невизначеності (після виборів у США – ред.) більше будуть набирати вагу, зокрема, європейські партнери та формати співпраці і надання нам допомоги з боку НАТО. Але на "Рамштайні" мають нам точно виділити якусь більш-менш вагову допомогу", –- каже Жмайло.

За його словами, зараз, як і раніше, мова йде про далекобійну зброю - ATACMS, Storm Shadow, Scalp та JASSM. Крім того, на порядку денному питання артилерійських снарядів, боєприпасів до ППО та пришвидшення постачання літаків F-16.

"Основні зусилля української делегації – це трішечки вийти за рамки. І в цьому полягає план перемоги президента Зеленського. Для того, щоб почати переломлювати ситуацію на нашу користь, нам потрібно відійти від тих усталених практик, які є зараз", - каже експерт. .

Після презентації "плану перемоги" під час візиту до США 6 жовтня туди вирушила нова українська делегація на чолі із начальником генерального штабу Анатолієм Баргилевичем та віцепремʼєркою з питань євроінтеграції, міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною. Крім того, з партнерами працюють головком Сирський та міністр оборони Умєров.

"Підготовча робота триває, зокрема, і делегація Баргилевича, начальника генерального штабу, який от власне зараз, по суті, брифує наших західних партнерів, аби остаточно узгодити пакети допомоги, враховуючи, що точно буде певний період перерви. І знову ж таки, можливо, що Північноатлантичний Альянс буде відігравати зараз більш значущу роль у постачанні всього необхідного для України", – каже Жмайло.

Для України відкладення "Рамштайну" – неприємна новина, але поки не дуже критична. Комунікація із союзниками продовжується, попри деякі політичні, і не лише, нюанси.

При написанні матеріалу використовувались публікації CNN, Bloomberg, коментарі співдиректорки програми “Майбутнє України” Центру геополітики Кембриджського університету Вікторії Вдовиченко та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла.