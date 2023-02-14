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Рамштайн-9: глава Пентагону вже зустрів Резнікова (відео)

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Брюссель, Вівторок 14 лютого 2023 09:51
Рамштайн-9: глава Пентагону вже зустрів Резнікова (відео) Фото: глава Міноборони Олексій Резніков вже прибув на засідання у форматі "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Олексій Резніков вже прибули на засідання у форматі "Рамштайн". Де сьогодні обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Остіна.

"Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", - написав глава Пентагону та опублікував відео.

Зазначимо, що до цього сторони під час телефонної розмови обговорили ситуацію на фронті та пріоритети сьогоднішнього "Рамштайну".

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться вже дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн", учасники коаліції з оборони України цього разу зберуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де може бути розв'язане питання щодо передачі авіації для українських військових.

Все, що відомо про сьогоднішній "Рамштайн" та що від нього очікувати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Пентагон Брюссель Олексій Резніков
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