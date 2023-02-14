Рамштайн-9: глава Пентагона уже встретил Резникова (видео)

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Алексей Резников уже прибыли на заседание в формате "Рамштайн". Где сегодня будет обсуждаться выделение новой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Остина.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал глава Пентагона и опубликовал видео.

Отметим, что до этого стороны во время телефонного разговора обсудили ситуацию на фронте и приоритеты "Рамштайна".

Напомним, что сегодня состоится уже девятая встреча в формате "Рамштайн", участники коалиции по обороне Украины на этот раз соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где может быть решен вопрос передачи авиации для украинских военных.

Все, что известно о сегодняшнем "Рамштайне" и что от него ждать - читайте в материале РБК-Украина.

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