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Рамштайн-9: глава Пентагона уже встретил Резникова (видео)

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Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 09:51
Рамштайн-9: глава Пентагона уже встретил Резникова (видео) Фото: глава Минобороны Алексей Резников уже прибыл на заседание в формате "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Алексей Резников уже прибыли на заседание в формате "Рамштайн". Где сегодня будет обсуждаться выделение новой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Остина.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал глава Пентагона и опубликовал видео.

Отметим, что до этого стороны во время телефонного разговора обсудили ситуацию на фронте и приоритеты "Рамштайна".

Напомним, что сегодня состоится уже девятая встреча в формате "Рамштайн", участники коалиции по обороне Украины на этот раз соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где может быть решен вопрос передачи авиации для украинских военных.

Все, что известно о сегодняшнем "Рамштайне" и что от него ждать - читайте в материале РБК-Украина.

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