Резніков обговорив з главою Пентагону пріоритети майбутнього "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном обговорив ситуацію на фронті та пріоритети майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Провів телефонну розмову з моїм великим другом і другом України Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточну ситуацію на фронті та пріоритети на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться вже наступного тижня.Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України. Усе це можливо завдяки нашим надійним і прозорим відносинам", - написав Резніков.