"Рамштайн-17": що відомо про нову зустріч союзників та чого очікувати Україні

"Рамштайн"-17: коли відбудеться і тема

Очікується, що 17-й "Рамштайн" відбудеться сьогодні у віртуальному форматі. Традиційно, переговори мають стартувати об 11:00 за Києвом, їх відкриє міністр оборони США Ллойд Остін, який головує в контактній групі.

Як заявляла речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, анонсуючи дату нового засідання, американська сторона продовжить постачати Україні військову допомогу, проте розмір пакетів буде зменшено.

Глава Пентагону запросив на зустріч міністрів оборони та керівників оборонних відомств близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Підтверджуючи дату "Рамштайну" Остін наголошував, що під час нього союзники зосередяться на тому, щоб забезпечити Україну необхідним у боротьбі з РФ.

Візити глав Міноборони США та Німеччини та обіцянки союзників

США

Зауважимо, що передував "Рамштайну" візит очільника Міноборони США до України. Остін приїхав до Києва 20 листопада та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й українським колегою Рустемом Умєровим. Того ж дня Пентагон оголосив про виділення 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Також у програму візиту Остіна увійшла й зустріч з українськими військовослужбовцями в Києві. На ній були присутні воїни, які повернулися з виконання бойових завдань, зокрема у напрямку Авдіївки, яка є однієї з найгарячіших точок фронту.

Під час візиту до української столиці Остін сказав, він прибув, аби засвідчити, що Штати залишаються пліч-о-пліч з Україною. Він висловив переконання, що Збройні сили України готові до бойових дій узимку.

Характеризуючи зустріч з американським колегою, міністр оборони України зазначив - візит глави Пентагону до Києва перекреслює намагання ворогів нав’язати думку про "втому США від України".

Також Умєров проінформував, що обговорив з Остіном плани України у протистоянні російській агресії, нинішні та майбутні потреби на полі бою для їхньої реалізації, шляхи подальшої допомоги з боку США та союзників та прагнення нашої країни стати членом НАТО.

Німеччина

Наступного дня, 21 листопада до Києва прибув і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він також зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

Також міністри оборони Німеччини й України відвідали навчальний центр для українських військових.

"Там вони мали змогу обговорити з українськими солдатами, серед іншого, актуальну потребу в підтримці", - повідомили у прес-службі німецького Міноборони.

Умєров же на спільному брифінгу з Пісторіусом у столиці наголосив, що в питанні деокупації від російських загарбників усієї української території є план і згідно з ним Україна продовжує рухатися.

Зазначимо, що вчора Німеччина оголосила про новий потужний пакет військової підтримки Україні на суму 1,3 млрд євро. До пакета увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T SLM, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Серед іншого, в цьому пакеті - посилення нашої протиповітряної оборони, а саме - виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО.

Також німецький міністр сказав, що "нової інформації щодо Taurus немає", але пообіцяв що на наступний рік Берлін планує поставити Києву 140 тисяч 155-мм снарядів.

Що відомо про минулий "Рамштайн"

Нагадаємо, що попередня зустріч контактної групи відбулася 11 жовтня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. За результатами якої Україна отримала фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Зокрема, США тоді передали Україні пакет військової допомоги на суму 200 млн доларів, до нього, зокрема, увійшли ракети ППО та артилерійські боєприпаси.

Особливістю минулого "Рамштайну" було те, що на ньому особисто був присутній президент України Володимир Зеленський. Він порушував питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів для артилерії, що в США назвали пріоритетом при наданні допомоги.

Більш детально про підсумки минулого "Рамштайну" - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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