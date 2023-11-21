IRIS-T, снаряди та інша зброя. Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 21 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це він оголосив на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", - сказав Пісторіус.

На запитання про можливість постачання ракет Taurus, Пісторіус сказав, що "нової інформації щодо Taurus немає". Однак він заявив, що на наступний рік Німеччина планує поставити Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Візит Пісторіуса в Київ та постачання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Це другий приз'їзд Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони. Востаннє Пісторіус був у Києві у лютому 2023 року.

Нагадаємо, що Україна вже кілька місяців звертається до Німеччини щодо передачі крилатих ракет Taurus. Вони здатні бити до 500 км. На початку листопада повідомлялось, що Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Ще однією з причин відмови називався той факт, що нібито Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Також в уряді Німеччини заявили, що нададуть Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

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