"Рамштайн-17": что известно о новой встрече союзников и чего ждать Украине

"Рамштайн"-17: когда состоится и тема

Ожидается, что 17-й "Рамштайн" состоится сегодня в виртуальном формате. Традиционно переговоры должны стартовать в 11:00 по Киеву, их откроет министр обороны США Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе.

Как заявляла спикер Министерства обороны США Сабрина Сингх, анонсируя дату нового заседания, американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь, однако размер пакетов будет уменьшен.

Глава Пентагона пригласил на встречу министров обороны и руководителей оборонных ведомств около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Подтверждая дату "Рамштайна" Остин отмечал, что во время него союзники сосредоточятся на том, чтобы обеспечить Украину необходимым в борьбе с РФ.

Визиты глав Минобороны США и Германии и обещания союзников

США

Отметим, что предшествовал "Рамштайну" визит главы Минобороны США в Украину. Остин приехал в Киев 20 ноября и встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. В этот же день Пентагон объявил о выделении 100 миллионов долларов военной помощи Украине.

Также в программу визита Остина вошла и встреча с украинскими военнослужащими в Киеве. На ней присутствовали воины, вернувшиеся с выполнения боевых задач, в том числе в направлении Авдеевки, которая является одной из самых горячих точек фронта.

Во время визита в украинскую столицу Остин сказал, он приехал, чтобы засвидетельствовать, что Штаты остаются бок о бок с Украиной. Он убежден, что Вооруженные силы Украины готовы к боевым действиям зимой.

Характеризуя встречу с американским коллегой, министр обороны Украины отметил - визит главы Пентагона в Киев перечеркивает попытки врагов навязать мнение об "усталости США от Украины".

Также Умеров проинформировал, что обсудил с Остином планы Украины по противостоянию российской агрессии, нынешние и будущие потребности на поле боя для их реализации, пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников и стремление нашей страны стать членом НАТО.

Германия

На следующий день, 21 ноября, в Киев прибыл и министр обороны Германии Борис Писториус. Он также встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Также министры обороны Германии и Украины посетили учебный центр для украинских военных.

"Там они могли обсудить с украинскими солдатами, среди прочего, актуальную потребность в поддержке", - сообщили в пресс-службе немецкого Минобороны.

Умеров же на совместном брифинге с Писториусом в столице подчеркнул, что в вопросе деоккупации от российских захватчиков всей украинской территории есть план и согласно ему Украина продолжает двигаться.

Отметим, что вчера Германия объявила о новом мощном пакете военной поддержки Украине на сумму 1,3 млрд евро. В пакет вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

Среди прочего, в этом пакете - усиление нашей противовоздушной обороны, а именно - производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО.

Также немецкий министр сказал, что "новой информации о Taurus нет", но пообещал, что на следующий год Берлин планирует поставить Киеву 140 тысяч 155-мм снарядов.

Что известно о прошлом "Рамштайне"

Напомним, что предыдущая встреча контактной группы прошла 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По результатам которой Украина получила финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

В частности, США тогда передали Украине пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов, в него, в частности, вошли ракеты ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Особенностью прошлого "Рамштайна" было то, что на нем лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поднимал вопрос предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов для артиллерии, которые в США назвали приоритетом при оказании помощи.

Более подробно об итогах прошлого "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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