США продовжать передавати Україні військову допомогу, але розмір пакетів зменшать, - Пентагон

"Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Це пов'язано з тим, що Конгрес поки не виділив додаткові кошти. Ми закликаємо Конгрес прийняти запит президента, щоб ми могли продовжувати надавати Україні необхідну допомогу", - заявила Сінгх.

Вона нагадала, що США вже витратили понад 95% від суми з $62,3 млрд, виділених Україні. Залишилося близько $1 млрд у резервах.

З її слів, Україна сподівається на підтримку інших країн.

"Минулого місяця союзники та партнери зустрілися у форматі "Рамштайн", щоб обговорити допомогу Україні. У середині листопада відбудеться ще одне засідання, щоб обговорити подальші кроки. Союзники та партнери продовжуватимуть надавати допомогу Україні, у тому числі військовій", - зазначила представник. міністерства оборони США.

Як США допомагають Україні

Заступник голови Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що країна однаково допомагає Україні та Ізраїлю у захисті своїх територій. Минулого тижня країна оголосила про військовий транш допомоги Україні.

На початку жовтня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу для узгодження бюджету на допомогу Україні та Ізраїлю. Сума запиту склала 106 млрд доларів з них 61,4 млрд отримає Україна.

Також з початку війни проти Росії США відправила в Україну майже 2 млн набоїв калібру 155-мм.