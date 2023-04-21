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"Рамштайн-11". Первые итоги очередной встречи союзников Украины

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 17:33
"Рамштайн-11". Первые итоги очередной встречи союзников Украины Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Валерия Полищук

Сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.

Глава Пентагона Ллойд Остин и генерал США Марк Милли провели брифинг по результатам "Рамштайна".

Что сказал Остин:

  • Участники "Рамштайна" поддержали выделить Украине амуниции для противовоздушной обороны.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации на фронте и союзники понимают, что будет в ближайшие месяцы.
  • Приоритет для Украины сейчас - наземные системы ПВО, чтобы обеспечить защиту от российских массированных атак.

Что сказал Милли:

  • Украина получила 55 млрд долларов помощи от союзников. Сотни танков и бронемашин.
  • Союзники будут проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО.
  • Союзники разрабатывают следующий пакет в рамках преданности Украине.
  • Россия продолжает платить огромную цену за свою войну. Их военные не мотивированы, у них плохое лидерство и боевой дух, а также дисциплина.
  • Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
  • Истребители F-16 вопрос политики, но мы говорим о контроле над воздухом и сейчас партнеры делают ставку на ПВО.

Что известно на данный момент

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 21 апреля в Германии проходит одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины.

Об ожиданиях от очередной встречи союзников Украины можно подробнее прочитать в материале агентства.

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