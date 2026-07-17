Трамп звинуватив розвідку США у прихованні втручання Китаю у вибори президента

Президент США Дональд Трамп звернувся до нації і заявив, що деякі представники американських розвідслужб приховали від нього інформацію про втручання Китаю у вибори президента США 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
У ході звернення до нації Трамп заявив, що оголошує про негайне розсекречення інформації, яка нібито доводить наявність масштабних уразливостей виборчої системи США та вплив Китаю.
За його словами, документи охоплюють п'ять проблемних сфер - починаючи від викрадення даних виборців до приховування доказів шахрайства.
Зокрема, він стверджує, що від нього приховали інформацію про втручання Китаю у вибори президента 2020 року.
"Документи показують, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені із президентських брифінгів. Ці брифінги я отримував майже щодня", - сказав Трамп.
За його словами, "все найважливіше було засекречено", і аналітики розвідки нібито визнали, що "навмисно підтасовували щоденний президентський брифінг, щоб приховати інформацію про діяльність Китаю, пов'язану з виборами".
Ключеве з того, що сказав Трамп:
Західні ЗМІ, описуючи виступ масово пишуть, що розвідка США вже давно дійшла висновку, Китай прагнув розширити свій глобальний вплив за допомогою кібероперацій та кампаній впливу. Однак розвідники не дійшли висновку, що Пекін намагався вплинути на результати подій.
Зокрема, в оцінці Національної розвідувальної ради від березня 2021 року розвідники з "високим ступенем впевненості" дійшли висновку, що Пекін не намагався вплинути на результат виборів, оскільки китайські чиновники не вважали перемогу Трампа або Байдена досить вигідною, щоб виправдати ризики бути спійманим у втручанні.
Крім цього, у висновку оцінки йдеться про те, що Китай не втручався у виборчу інфраструктуру, включаючи системи підрахунку голосів.
Нагадаємо, кілька місяців тому у ЗМІ з'явилася інформація, що Дональд Трамп у бесідах з помічниками та союзниками все частіше став питати, чи є у віце-президента США Джей Ді Венса все необхідне, щоб стати кандидатом на пост президента США від республіканців і керувати країною після нього.
При цьому відповідаючи самому собі, Трамп каже, що він "не такий уже й упевнений" у Венсі.
Також ми писали, що Дональд Трамп залишив інструкцію для Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.