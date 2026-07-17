У ході звернення до нації Трамп заявив, що оголошує про негайне розсекречення інформації, яка нібито доводить наявність масштабних уразливостей виборчої системи США та вплив Китаю.

За його словами, документи охоплюють п'ять проблемних сфер - починаючи від викрадення даних виборців до приховування доказів шахрайства.

Зокрема, він стверджує, що від нього приховали інформацію про втручання Китаю у вибори президента 2020 року.

"Документи показують, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені із президентських брифінгів. Ці брифінги я отримував майже щодня", - сказав Трамп.

За його словами, "все найважливіше було засекречено", і аналітики розвідки нібито визнали, що "навмисно підтасовували щоденний президентський брифінг, щоб приховати інформацію про діяльність Китаю, пов'язану з виборами".

Ключеве з того, що сказав Трамп:

Китай отримав 220 млн записів про виборців США;

дані десятків мільйонів виборців у 18 штатах було куплено або викрадено хакерами з Китаю;

у 2018 році Китай працював над тим, щоб вплинути на результати проміжних виборів у США, а згодом – на результати президентських виборів 2020 року;

Китай намагався створити враження, ніби ваш президент не такий уже й чудовий, хоча насправді він чудово справлявся зі своїми обов'язками;

Китай виявив американських журналістів, які негативно висвітлювали діяльність президента США, та заплатив їм великі суми грошей, щоб вони писали ще більше негативних статей про президента;

уряд Китаю хотів, щоб я програв вибори 2020 року, тому що я ввів проти них мита;

починаючи з виборчого циклу 2020 року Китай зробив те, що вважається найбільшим в історії розкраданням виборчих даних;

противники США, зокрема Росія, Китай, Іран і Північна Корея, мають можливості для порушення роботи виборчої інфраструктури США.

У чому Трамп може бути не правий

Західні ЗМІ, описуючи виступ масово пишуть, що розвідка США вже давно дійшла висновку, Китай прагнув розширити свій глобальний вплив за допомогою кібероперацій та кампаній впливу. Однак розвідники не дійшли висновку, що Пекін намагався вплинути на результати подій.

Зокрема, в оцінці Національної розвідувальної ради від березня 2021 року розвідники з "високим ступенем впевненості" дійшли висновку, що Пекін не намагався вплинути на результат виборів, оскільки китайські чиновники не вважали перемогу Трампа або Байдена досить вигідною, щоб виправдати ризики бути спійманим у втручанні.

Крім цього, у висновку оцінки йдеться про те, що Китай не втручався у виборчу інфраструктуру, включаючи системи підрахунку голосів.