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В рамках "Зернової ініціативи" протягом тижня з портів вийшли 18 суден з агропродукцією

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Понеділок 30 січня 2023 12:08
В рамках "Зернової ініціативи" протягом тижня з портів вийшли 18 суден з агропродукцією Фото: в рамках "Зернової ініціативи" протягом тижня з портів вийшли 18 суден з агропродукцією (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня з портів Одеси вийшли 18 суден. Вони експортували 664 тисячі тонн продовольства, що є третиною від обсягу експорту за позаминулий тиждень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що 60 тисяч тонн пшениці були транспортовані до Кенії, 56 - до Бангладешу, 60 тисяч тонн олії - до Індії.

Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи «Зернової ініціативи», коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", - пише пресслужба.

Російська сторона умисно збільшує чергу з суден. Станом на сьогодні 117 суден очікують проведення інспекції в територіальних водах Туреччини. Лише за минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84.

"Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна", - додає Міністерство інфраструктури.

Також фіксується зниження обсягів експорту майже на 30% у порівнянні з попереднім місяцем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що добова кількість виходів суден з агропродукцією впала до антирекордного показника.

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