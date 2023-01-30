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В рамках "Зерновой инициативы" в течение недели из портов вышли 18 судов с агропродукцией

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Понедельник 30 января 2023 12:08
В рамках "Зерновой инициативы" в течение недели из портов вышли 18 судов с агропродукцией Фото: в рамках "Зерновой инициативы" в течение недели из портов вышли 18 судов с агропродукцией (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели из портов Одессы вышли 18 судов. Они экспортировали 664 тысяч тонн продовольствия, что является третью от объема экспорта за позапрошлую неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что 60 тысяч тонн пшеницы были транспортированы в Кению, 56 - в Бангладеш, 60 тысяч тонн масла - в Индию.

Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов - 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, которые проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3-х судов в сутки", - пишет пресс-служба.

Российская сторона умышленно увеличивает очередь из судов. По состоянию на сегодня 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции. Только за прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84.

"Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна", - добавляет Министерство инфраструктуры.

Также фиксируется снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суточное количество выходов судов с агропродукцией упало до антирекордного показателя.

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