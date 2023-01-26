Антирекордний показник. Україна заявила про зниження виходів суден із зерном через дії РФ
Добова кількість виходів суден з українською агропродукцією у рамках "Зернового коридору" впала до антирекордного показника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Упродовж січня кількість виходів суден з українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2–3 кораблі в день. Це фактично вважався один із найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи". Він зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві зазначають, що за останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5. Це антирекордний показник.
Попри це, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тисяч тонн, що є найкращим показником за час роботи "коридору". Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло.
"Так, "коридором" за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн. Пшениці у січні відправлено 540 тис. тонн, з них до Африки – 61 тис. тонн. Всього Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії - 5,1 млн тонн, Європи - 7,5 млн тонн, Близького Сходу - 3,4 млн тонн", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, що за святкові вихідні 9 суден експортували 432 тисячі тонн української аграрної продукції для країн Африки, Азії та Європи.
Раніше стало відомо, що за 150 днів після початку відправлення першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" вийшли 605 кораблів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.