Антирекордний показник. Україна заявила про зниження виходів суден із зерном через дії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Упродовж січня кількість виходів суден з українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2–3 кораблі в день. Це фактично вважався один із найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи". Він зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначають, що за останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5. Це антирекордний показник.

Попри це, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тисяч тонн, що є найкращим показником за час роботи "коридору". Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло.

"Так, "коридором" за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн. Пшениці у січні відправлено 540 тис. тонн, з них до Африки – 61 тис. тонн. Всього Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії - 5,1 млн тонн, Європи - 7,5 млн тонн, Близького Сходу - 3,4 млн тонн", - додали у міністерстві.